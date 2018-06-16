Поль Погба: Матч чемпионата мира против сборной Австралии получился очень сложным для нас

Автор победного гола сборной Франции назвал игру против австралийцев сложной.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Полузащитник сборной Франции Поль Погба после победы над командой Австралии в матче чемпионата мира в Казани заявил, что игра получилась сложной и была очень важна для его команды. Французы обыграли австралийцев со счетом 2:1 благодаря голам Гризманна и Погба.

«Для нас было важно победить сегодня, мы заработали три очка. Это была очень сложная игра, стартовый матч на чемпионате мира очень важен. Поэтому добиться победы было очень непросто. Рикошет в моменте с моим голом? Я не думаю, мой это гол или нет. Когда твоя команда забивает, ты горд вне зависимости от того, что отличился. Перед следующим матчем нам нужно лучше настроиться на игру, потому что технически у нас все хорошо. Мы должны быть одной командой, больше двигаться. Следующий соперник будет знать наши сильные стороны, поэтому нам нужно найти способы быть еще более опасными», — отметил Погба.

Матч команд Франции и Австралии открыл программу чемпионата мира по футболу в Казани. Также столица Татарстана примет игры Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).