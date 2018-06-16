Главное
В центре Челнов на ходу загорелся мопед 17-летнего парня

Алексей Анисимов

16 июня 2018, 15:52

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Гризманн признан лучшим игроком дебютного матча ЧМ-2018 в Казани

Рекомендуем

Фото: Ильнар Тухбатов

Нападающий сборной Франции в матче против команды Австралии отметился забитым мячом.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком дебютного матча чемпионата мира по футболу в Казани. 

Нападающий отметился историческим забитым мячом в матче против сборной Австралии — Гризманн отличился с пенальти, который был назначен при помощи видеоповтора. Этот год помог «трехцветным» обыграть австралийцев со счетом 2:1. 

Матч команд Франции и Австралии 16 июня открыл программу чемпионата мира по футболу в Казани. Также столица Татарстана примет игры Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

Следующая новость

Аарон Муй: «Все только и говорят о решении судьи назначить пенальти в наши ворота»
Новости дня
17:34
В Пентагоне сообщили о превосходстве российских Ми-17 над американскими Black Hawk
17:11
Аарон Муй: «Все только и говорят о решении судьи назначить пенальти в наши ворота»

Полузащитник сборной Австралии отметил, что игрокам его команды стоит принять решение арбитра и готовиться к следующим матчам.

17:05
Украинский военный объяснил поражение «Оплотов» на танковом биатлоне в ФРГ
16:53
Уго Льорис о пенальти в ворота австралийцев: «Решение арбитра нельзя отменить»

Голкипер сборной Франции прокомментировал использование системы видеоповторов в матче чемпионата мира.

16:36
Поль Погба: Матч чемпионата мира против сборной Австралии получился очень сложным для нас

Автор победного гола сборной Франции назвал игру против австралийцев сложной.

16:31
Мини-деревня, медали для ветеранов, литературный дворик: в Нижнекамском районе проходит Сабантуй
16:10
Минниханов провел ряд встреч в рамках матча между сборными Франции и Австралии

Президент РТ перед началом первого матча мундиаля в Казани поприветствовал высокопоставленных гостей республики.

15:59
Наталия Фишман провела экскурсию по обновленной набережной озера Кабан в Казани

Открытие общественного пространства ожидается в августе, однако уже сейчас набережная открыта для отдыхающих.

15:52
Гризманн признан лучшим игроком дебютного матча ЧМ-2018 в Казани

Нападающий сборной Франции в матче против команды Австралии отметился забитым мячом.

15:42
Президент Татарстана выразил соболезнования вдове Говорухина

Минниханов отметил, что каждый фильм режиссера – это талантливое, яркое произведение, и честное, глубокое высказывание настоящего патриота.

15:24
Знаменитый дирижер Геннадий Рождественский умер на 88-м году жизни
15:16
Французы начали чемпионат мира по футболу тяжелой победой над австралийцами в Казани

Подопечные Дидье Дешама обыграли «соккеруз» со счетом 2:1, автором победного гола стал Поль Погба.

14:48
На майдане Сабантуя чествовали передовиков Елабужского района

Несмотря на сложные погодные условия, сельчане успешно справились с посевными работами.

14:34
Первый матч чемпионата мира по футболу в Казани посетили 41 279 зрителей

Программу российского мундиаля в столице Татарстана открыли сборные Франции и Австралии.

14:22
На матче ЧМ-2018 в Казани арбитр впервые назначил пенальти после видеопросмотра

Система видеопросмотров впервые используется на чемпионате мира по футболу.

14:16
Россия в апреле сократила вложения в гособлигации США в два раза
14:00
Екатерина Скулкина: Для меня Чемпионат мира по футболу начнется в Казани

Посол ЧМ-2018, российская киноактриса и телеведущая призналась, что будет болеть за Францию.

13:59
В Боливии погибли 17 пассажиров врезавшегося в скалу автобуса

В результате ДТП 22 человека получили травмы различной степени тяжести.

13:40
На Баумана во время ЧМ-2018 выступят звезды альтернативной татарской музыки

На протяжении шести дней жители и гости Казани смогут познакомиться со всеми направлениями современной татарской альтернативной музыки.

13:29
Рустаму Минниханову представили книгу «Отражение веры»

Президент РТ посетил выставочный зал «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль».

13:10
Министр спорта Уругвая затруднился спрогнозировать результат встречи Уругвай-Россия

Фернандо Касерес предложил болеть за результат, который позволит выйти из группы и России, и Уругваю.

13:06
Schneider Electric: Татарстан — прекрасное место для инвестиций
13:04
Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Евгения Никольского

В соболезновании говорится, что «общественность Татарстана понесла невосполнимую утрату».

12:52
Министра спорта Уругвая: Сегодня играют две значимые для меня страны

Фернандо Касерес высоко оценил уровень подготовки Казани к Чемпионату мира по футболу.

12:42
Николя Саркози прибыл в Казань на ЧМ-2018

Бывший глава Франции был впечатлен Казанью и чудесной погодой, написала Лилия Галимова на странице в соцсетях.

События

16 июняWho will win the World Cup? Прогнозы экспертов к чемпионату мира

16 июняНурсултан Назарбаев о Татарстане и Казани: шесть цитат Президента Казахстана

16 июня«Горит всё село!»: подробности пожара, запечатленного на вирусном видео

16 июняНиколай Никифоров: У всех современных проектов в Татарстане одно начало — Рустам Минниханов

15 июняШутки в сторону: как прошла тренировка французов перед первым матчем ЧМ в Казани

15 июня«Вновь месяц Рамазан собрал нас вместе»: мусульмане празднуют Ураза-байрам

15 июня«Земля – это мяч»: как юные футболисты со всей планеты меняют мир к лучшему