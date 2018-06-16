Гризманн признан лучшим игроком дебютного матча ЧМ-2018 в Казани

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком дебютного матча чемпионата мира по футболу в Казани.
Нападающий отметился историческим забитым мячом в матче против сборной Австралии — Гризманн отличился с пенальти, который был назначен при помощи видеоповтора. Этот год помог «трехцветным» обыграть австралийцев со счетом 2:1.
Матч команд Франции и Австралии 16 июня открыл программу чемпионата мира по футболу в Казани. Также столица Татарстана примет игры Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
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