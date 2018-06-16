По улице Набережных Челнов бродит лосиха, потерявшая своего детеныша

Пользователи сняли на видео труп лосенка, которого обнаружили в районе пляжа «Сандали».

(Набережные Челны, 16 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Жители Набережных Челнов увидели лосиху, которая бродит по двору жилого дома и выложили фото с необычным персонажем в социальных сетях. Пользователи предположили, что лосиха ищет своего детеныша, труп которого местные жители обнаружили в районе пляжа «Сандали». Видео с мертвым животным также попало в соцсети.

Возможно, животные переплывали Каму, но у сил у лосенка не хватило, и он утонул, предположили комментаторы.

Это не первый случай, когда в Набережные Челны забредает лосиха. В отктябре прошлого года, когда самка заблудилась в поселке ЗЯБ, сотрудники эстренных служб провели целую операцию по ее спасению. Для этого ветеринару пришлось вколоть животному транквилизатор, а потом с помощью крана пожарные и спасатели погрузили его на «ГАЗель» и отвезли в лес возле поселка Комсомолец Тукаевского района.