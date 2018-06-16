Первый матч чемпионата мира по футболу в Казани посетили 41 279 зрителей

Программу российского мундиаля в столице Татарстана открыли сборные Франции и Австралии.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Первый матч чемпионата мира по футболу – 2018 в Казани между сборными Франции и Австралии посетили 41 279 человек. Об этом на игре объявил диктор по стадиону «Казань-Арена».

Матч команд Франции и Австралии 16 июня открыл программу чемпионата мира по футболу в Казани. 20 июня в столице Татарстана примет пройдет матч между сборными Испании и Ирана.