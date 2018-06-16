Мини-деревня, медали для ветеранов, литературный дворик: в Нижнекамском районе проходит Сабантуй

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(Набережные Челны, 16 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе сегодня проходит Сабантуй. Его программа весьма насыщена: гостей приглашают посетить сельские подворья, поучастовать в литературном конкурсе и посмотреть на традицонные национальные состязания.
Начался Сабантуй с церемонии открытия, в ходе которого глава муниципального образования Айдар Метшин выступил с приветственным словом.
«Нижнекамские аграрии добиваются хороших результатов по многим направлениям, – заметил руководитель муниципалитета. – Все сельскохозяйственные предприятия – а это пять крупных сельхозформирований, 80 крестьянско-фермерских хозяйств, из которых 43 являются семейными, в установленные сроки и с высоким качеством провели посевные работы, тем самым заложив прочную основу хорошего урожая».
Первый заместитель руководителя аппарата Президента РТ Марат Муратов передал поздравление Рустама Минниханова.
«В Сабантуе воплотился наш национальный характер с его природной удалью, трудолюбием, щедростью и широким гостеприимством. Сабантуй – это, в первую очередь, праздник хлеборобов, наших уважаемых тружеников села, всех тех, чьими стараниями созидается продовольственное благополучие нашей республики», – сказано в обращении.
Во время торжественной части были вручены награды батырам сева. Кроме того, 20 жителей Нижнекамского района получили республиканские медали «За доблестный труд». Всего такие награды вручат 103 нижнекамцам – ветеранам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей.
Далее нижнекамцы увидели театрализованное представление, в котором были задействованы три тысячи артистов. А также смогли стать болельщиками и участниками традционных национальных состязаний. На праздничных площадках гостей ждали сельские подворья, концертные и танцевальные «пятачки», выставка гигантстких тракторов и комбайнов.
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