На матче ЧМ-2018 в Казани арбитр впервые назначил пенальти после видеопросмотра

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). На матче чемпионата мира по футболу – 2018 в Казани арбитр впервые в истории турнира назначил пенальти после видеопросмотра. Инцидент произошел во время матча группы C между командами Франции и Австралии.
В начале второго тайма защитник австралийской сборной в своей штрафной сбил форварда французов Антуана Гризманна. Аргентинский арбитр Андрес Кунья сначала не отреагировал на падение француза, однако, получил сигнал от арбитра видеоповторов и назначил пенальти. Удар с точки реализовал сам Гризманн.
Система видеоповторов впервые используется на чемпионате мира — ранее её тестировали на Кубке конфедераций в России в 2017 году.
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