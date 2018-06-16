Россия в апреле сократила вложения в гособлигации США в два раза

РФ находится на 22-ом месте среди стран по инвестициям в облигации США.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Москва в апреле текущего года суменьшила объем вложений в государственные облигации американского стороны до 48,7 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Еще в марте данная сумма составляла 96,1 млрд долларов. Больше всего вложений за текущий год Россия сделала в мае (108,7 млрд долларов).

По состоянию на июнь Россия находится на 22-ом месте среди стран по инвестициям в облигации американского правительства. На первом месте находится Китай, который вложил в эти активы 1,182 трлн долларов.

В апреле этого года другие страны владели ценными бумагами Соединенных Штатов на общую сумму в 6,169 трлн долларов.

Торговля гособлигациями позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита.