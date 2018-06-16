В результате ДТП 22 человека получили травмы различной степени тяжести.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Боливии погибли 17 пассажиров врезавшегося в скалу автобуса, сообщает «RT на русском».

По данным агентства, еще 22 пассажира получили различные травмы. Всего на момент ДТП в автобусе находилось около пятидесяти человек.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель превысил скорость на опасном участке дороги.