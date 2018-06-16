Екатерина Скулкина: Для меня Чемпионат мира по футболу начнется в Казани

Посол ЧМ-2018, российская киноактриса и телеведущая призналась, что будет болеть за Францию.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Российская киноактриса и телеведущая, участница шоу Comedy Woman и посол Чемпионата мира по футболу – 2018 Екатерина Скулкина сообщила, что для нее мундиаль начнется именно в Казани – ее любимом городе. А болеть сегодня она будет за Францию.

«Пока матчи чемпионата я еще не посещала. Чемпионат для меня и моей семьи начнется именно в Казани. А болеть сегодня, как и многие женщины мира я буду за Францию. Эта страна очаровывает», – сообщила Скулкина во время пресс-конференции в казанском пресс-центре чемпионата.

Впрочем, как позже пояснила посол ЧМ-2018, дело не только в очаровании, но и в хорошем футболе, который способны показать французы.

Ее коллега по работе посла чемпионата – известный спортсмен, депутат Госдумы России Ирек Зиннуров – сообщил, что он, по просьбе друга из Австралии сегодня намерен поддерживать именно эту команду. В рамках всего чемпионата и Зиннуров, и Скулкина признались, что болеют за Россию.

Главной темой разговора с журналистами сегодня должна была стать миссия послов чемпионата. Гости центра рассказали о том, как встречались со школьниками и студентами, волонтерами и людьми старшего возраста. Также они поделились о том, насколько велик интерес к мундиалю в целом и к городам, его принимающим, и Казани в частности, в том числе и со стороны иностранцев, в соцсетях.

«Люди откликаются на каждое сообщение. Активно обсуждают события», – сообщила Екатерина Скулкина. Еще интереснее, по ее словам, наблюдать за зарубежными гостями, только прибывающими в РТ. Им еще только предстоит узнать и Россию, и Татарстан, и Казань.

«Уверена, что каждый из них увезет с собой из нашего города чак-чак, потому что это вкусно, тюбетейку или калфак – потому что это красиво, и частичку Казани в своей душе», – считает Скулкина.

А Ирек Зиннуров подчеркнул, что приехать в Казань сейчас стремятся и жители из других регионов России. Не только на очередной матч чемпионата, но и чтобы задержаться здесь на день-другой и погулять по очень сильно изменившемуся в последние годы городу.

Оба посла затруднились спрогнозировать, кто мог бы стать противником российской сборной в финале, если команде посчастливится в него выйти. Предложили болеть за то, чтобы каждый матч был ярким и интересным.

Кроме того, они посоветовали болельщикам быть добрее к нашим игрокам: «По себе знаю, насколько это важно, выходя на матч, чувствовать поддержку и положительный настрой трибун. Эта энергетика заряжает на красивую игру», – поделился Зиннуров.

Зиннуров признался, что не слышал об инициативе своего коллеги по Госдуме Виталия Милонова, предложившего штрафовать за критику сборной страны, но уверен, что такой подход эффекта не принесет. А вот если команда будет показывать такую же яркую игру, как с Саудовской Аравией, а болельщики настроятся на позитив – результатов можно ожидать.

Сразу по завершении пресс-конференции и Зиннуров, и Скулкина отправились на стадион «Казань-Арена», где сегодня встречаются сборные Австралии и Франции.