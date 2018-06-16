Рустаму Минниханову представили книгу «Отражение веры»

Президент РТ посетил выставочный зал «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня в выставочном зале «Манеж» Президенту РТ Рустаму Минниханову презентовали новую книгу «Отражение веры», в которой рассказывается многовековая история развития культовой архитектуры республики.

Книгу издало французское издательство CM-Exceptions.

Про структуру книги Рустаму Минниханову рассказала глава издательства госпожа Катрин Кормери. Издание состоит из четырех разделов, в каждом из которых освещается наиболее значимые места развития культовой архитектуры Татарстана.

В «Отражение веры» вошли 20 культовых сооружений Казани, Раифы, острова-града Свияжск и города Болгар. Зал, в котором состоялась презентация, также был украшен картинами из акварели по самой книге.

Президент республики поблагодарил авторов за проделанную работу и высоко оценил создание данной книги.

Во время визита глава республики также осмотрел экспозицию «В победе столько красоты!», приуроченной к ЧМ-2018. В выставке представлены предметы из фонда Президента РТ и Музея спорта РТ им. Ш. Х. Галеева, а также ценные медали, кубки и трофеи, которые отражают важные достижения спортсменов республики в различных видах спорта.