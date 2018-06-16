Министр спорта Уругвая затруднился спрогнозировать результат встречи Уругвай-Россия

Фернандо Касерес предложил болеть за результат, который позволит выйти из группы и России, и Уругваю.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес, находящийся сегодня в Казани, затруднился спрогнозировать результат будущей встречи сборных России и Уругвая. Об этом он сообщил сегодня, находясь в казанском пресс-центре Чемпионата мира по футболу.

«Что касается матча Россия-Уругвай, давайте будем болеть за тот результат, который позволит выйти из группы обеим командам. Россия имеет сильные футбольные традиции, и Уругваю всегда непросто победить российскую сборную», – заявил Касерес в ответ на вопрос журналистов.

Напомним: сборная России свой первый матч с командой Саудовской Аравии выиграла со счетом 5:0. Сборная Уругвая победила команду из Египта со счетом 1:0.

«Мы конечно же очень рады такому прекрасному началу чемпионата и надеемся, что сборная Уругвая продолжит также свое шествие по чемпионату с победами», – тем не менее, подчеркнул Фернандо Касерес.

