В Елабуге состоялись конные скачки

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(Елабуга, 16 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошли конные скачки в честь Сабантуя, который отпраздновали сегодня в городе. Лучшие наездники города и района, а также любители скачек собрались на городском ипподроме.
Всего было четыре заезда. На финиш вышли рысаки до четырех лет, чистокровные, лошади улучшенной породы, а также рысаки старше четырех лет. В зависимости от породы и заезда наездники пробежали от 1,2 км до 2,2 км дистанции.
В двух заездах одержал победу Марс Закиров. Опытный наездник считает, что главная формула его успеха — это трудолюбие и ежедневные тренировки.
Третий год первой в заезде среди чистокровных пород вместе со своим питомцем прибегает и Надежда Михайлова. Она тренер конно-спортивной школы «Кентавр».
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