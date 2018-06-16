В Елабуге состоялись конные скачки

В зависимости от породы и заезда наездники пробежали до 2,2 км дистанции.

(Елабуга, 16 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге прошли конные скачки в честь Сабантуя, который отпраздновали сегодня в городе. Лучшие наездники города и района, а также любители скачек собрались на городском ипподроме.

Всего было четыре заезда. На финиш вышли рысаки до четырех лет, чистокровные, лошади улучшенной породы, а также рысаки старше четырех лет. В зависимости от породы и заезда наездники пробежали от 1,2 км до 2,2 км дистанции.

В двух заездах одержал победу Марс Закиров. Опытный наездник считает, что главная формула его успеха — это трудолюбие и ежедневные тренировки.

Третий год первой в заезде среди чистокровных пород вместе со своим питомцем прибегает и Надежда Михайлова. Она тренер конно-спортивной школы «Кентавр».