Ãëàâíîå
Â öåíòðå ×åëíîâ íà õîäó çàãîðåëñÿ ìîïåä 17-ëåòíåãî ïàðíÿ

Òàòàð-èíôîðì

16 èþíÿ 2018, 13:06

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Schneider Electric: Òàòàðñòàí — ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ èíâåñòèöèé

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: tatarstan.ru

Â Òàòàðñòàíå ñîçäàíû îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé, çàÿâèë Ýììàíóýëü Áàáî.

(Èííîïîëèñ, 16 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèàíà Àâàêÿí). Òàòàðñòàí — ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ èíâåñòèöèé, ãäå ñîçäàíû îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé. Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Schneider Electric Ýììàíóýëü Áàáî íà îòêðûòèè Öåíòðà èííîâàöèé êîìïàíèè â Èííîïîëèñå.

«Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ìû âèäèì íà÷àëî î÷åíü ìàñøòàáíîé öèôðîâîé ðåâîëþöèè. ß ãîâîðþ î ìèëëèàðäàõ åâðî, êîòîðûå ñìîãóò ïîëó÷èòü èãðîêè ñîâðåìåííîé èíäóñòðèè, èñïîëüçóÿ „öèôðó“. Åñëè ìû õîòèì ñîõðàíèòü ñâîè ëèäåðñêèå ïîçèöèè òî, áåçóñëîâíî, íàì íóæíî ìåñòî, ãäå îðãàíèçîâàòü íàøå ïðîèçâîäñòâî, ñ êåì äâèãàòüñÿ âïåðåä», — ñêàçàë Áàáî.

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð° ÐÐ˜ÐžÐšÐ  &quot;Ð¨Ð½ÐµÐ¹Ð´ÐµÑ€ Ð­Ð»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¸Ðº Ð¦ÐµÐ½Ñ‚Ñ€ Ð˜Ð½Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¹&quot;.

Òå ðåøåíèÿ êîòîðûå áóäóò ñîçäàâàòüñÿ â Èííîïîëèñå, áóäóò àêòóàëüíûìè íå òîëüêî äëÿ Òàòàðñòàíà è Ðîññèè, íî è âñåãî ìèðà, ïîä÷åðêíóë ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè.

Schneider Electric ðàáîòàåò íà ðîññèéñêîì ðûíêå óæå áîëüøå âåêà è ñåé÷àñ õî÷åò îòêðûòü íîâóþ ãëàâó â ñîâìåñòíîì áóäóùåì, çàìåòèë ïðåçèäåíò êîìïàíèè â Ðîññèè è ÑÍÃ Éîõàí Âàíäåðïëàåòñå.

«Ìû óáåæäåíû, ÷òî, ÷òîáû áûòü óñïåøíûì íà ðîññèéñêîì ðûíêå, íóæíà ëîêàëèçàöèÿ. Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî áîëüøèíñòâî òîãî, ÷òî ìû ïðîäàåì â Ðîññèè, çäåñü è ïðîèçâîäèòñÿ. Îäíàêî áóäóùåå íàøåé îòðàñëè çà ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, èíòåðíåòîì âåùåé, öèôðîâèçàöèåé, èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì — ýòî òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ „Èíäóñòðèÿ 4.0“ èëè ïðîìûøëåííûé èíòåðíåò», — ïðîäîëæèë ñïèêåð.

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð° ÐÐ˜ÐžÐšÐ  &quot;Ð¨Ð½ÐµÐ¹Ð´ÐµÑ€ Ð­Ð»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¸Ðº Ð¦ÐµÐ½Ñ‚Ñ€ Ð˜Ð½Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¹&quot;.

Î÷åâèäíî, ÷òî ëþáàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ õî÷åò èíâåñòèðîâàòü â áóäóùåå, äîëæíà èíâåñòèðîâàòü â ðàçâèòèå íîâûõ òåõíîëîãèé, äîáàâèë Âàíäåðïëàåòñå.

«Ïîýòîìó íàøà êîìïàíèÿ ðåøèëà îòêðûòü â Ðîññèè òàêæå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð äëÿ ðàçðàáîòêè è àäàïòàöèè ÏÎ, íàïðàâëåííîãî íà ðîññèéñêèé ðûíîê è ïðè ýòîì ïîëíîñòüþ èíòåãðèðîâàííîãî ê ãëîáàëüíîé ñåòè öåíòðîâ ÍÈÎÊÐ Schneider Electric», — ñêàçàë ñòàðøèé âèöå-ïðåçèäåíò êîìïàíèè.

Ïî åãî ñëîâàì, îíè òùàòåëüíî èñêàëè ìåñòî, ãäå åñòü äîñòóï ê êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëå, ãäå ïðèÿòíî æèòü è ðàáîòàòü, êóäà ëåãêî äîáðàòüñÿ íà ñàìîëåòå, ïîåçäå èëè àâòîìîáèëå. Â èòîãå ïîèñêè ïðèâåëè êîìïàíèþ â Èííîïîëèñ.

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ñ†ÐµÐ½Ñ‚Ñ€Ð° ÐÐ˜ÐžÐšÐ  &quot;Ð¨Ð½ÐµÐ¹Ð´ÐµÑ€ Ð­Ð»ÐµÐºÑ‚Ñ€Ð¸Ðº Ð¦ÐµÐ½Ñ‚Ñ€ Ð˜Ð½Ð½Ð¾Ð²Ð°Ñ†Ð¸Ð¹&quot;.

Öåíòð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îôèñ è ëàáîðàòîðèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò ïî àäàïòàöèè, ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ ïåðåäîâûõ ðåøåíèé êîìïàíèè. Ðå÷ü èäåò î ðåøåíèÿõ â òàêèõ ñôåðàõ, êàê ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, àâòîìàòèçàöèÿ è áåçîïàñíîñòü ñèñòåì ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Â ôîêóñå äåÿòåëüíîñòè öåíòðà — òåõíîëîãèè ïðîìûøëåííîãî èíòåðíåòà äëÿ íåôòåãàçîâîé îòðàñëè è ïðî÷èõ êðóïíûõ îòðàñëåé.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â Òàòàðñòàíå îáðàáîòàëè 19 ïðîöåíòîâ ïîëåé

Íîâîñòè äíÿ
16:31
Ìèíè-äåðåâíÿ, ìåäàëè äëÿ âåòåðàíîâ, ëèòåðàòóðíûé äâîðèê: â Íèæíåêàìñêîì ðàéîíå ïðîõîäèò Ñàáàíòóé
16:10
Ìèííèõàíîâ ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ â ðàìêàõ ìàò÷à ìåæäó ñáîðíûìè Ôðàíöèè è Àâñòðàëèè

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïåðåä íà÷àëîì ïåðâîãî ìàò÷à ìóíäèàëÿ â Êàçàíè ïîïðèâåòñòâîâàë âûñîêîïîñòàâëåííûõ ãîñòåé ðåñïóáëèêè.

15:59
Íàòàëèÿ Ôèøìàí ïðîâåëà ýêñêóðñèþ ïî îáíîâëåííîé íàáåðåæíîé îçåðà Êàáàí â Êàçàíè

Îòêðûòèå îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà îæèäàåòñÿ â àâãóñòå, îäíàêî óæå ñåé÷àñ íàáåðåæíàÿ îòêðûòà äëÿ îòäûõàþùèõ.

15:52
Ãðèçìàíí ïðèçíàí ëó÷øèì èãðîêîì äåáþòíîãî ìàò÷à ×Ì-2018 â Êàçàíè

Íàïàäàþùèé ñáîðíîé Ôðàíöèè â ìàò÷å ïðîòèâ êîìàíäû Àâñòðàëèè îòìåòèëñÿ çàáèòûì ìÿ÷îì.

15:42
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèÿ âäîâå Ãîâîðóõèíà

Ìèííèõàíîâ îòìåòèë, ÷òî êàæäûé ôèëüì ðåæèññåðà – ýòî òàëàíòëèâîå, ÿðêîå ïðîèçâåäåíèå, è ÷åñòíîå, ãëóáîêîå âûñêàçûâàíèå íàñòîÿùåãî ïàòðèîòà.

15:24
Çíàìåíèòûé äèðèæåð Ãåííàäèé Ðîæäåñòâåíñêèé óìåð íà 88-ì ãîäó æèçíè
15:16
Ôðàíöóçû íà÷àëè ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó òÿæåëîé ïîáåäîé íàä àâñòðàëèéöàìè â Êàçàíè

Ïîäîïå÷íûå Äèäüå Äåøàìà îáûãðàëè «ñîêêåðóç» ñî ñ÷åòîì 2:1, àâòîðîì ïîáåäíîãî ãîëà ñòàë Ïîëü Ïîãáà.

14:48
Íà ìàéäàíå Ñàáàíòóÿ ÷åñòâîâàëè ïåðåäîâèêîâ Åëàáóæñêîãî ðàéîíà

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, ñåëü÷àíå óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ ïîñåâíûìè ðàáîòàìè.

14:34
Ïåðâûé ìàò÷ ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó â Êàçàíè ïîñåòèëè 41 279 çðèòåëåé

Ïðîãðàììó ðîññèéñêîãî ìóíäèàëÿ â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà îòêðûëè ñáîðíûå Ôðàíöèè è Àâñòðàëèè.

14:22
Íà ìàò÷å ×Ì-2018 â Êàçàíè àðáèòð âïåðâûå íàçíà÷èë ïåíàëüòè ïîñëå âèäåîïðîñìîòðà

Ñèñòåìà âèäåîïðîñìîòðîâ âïåðâûå èñïîëüçóåòñÿ íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó.

14:16
Ðîññèÿ â àïðåëå ñîêðàòèëà âëîæåíèÿ â ãîñîáëèãàöèè ÑØÀ â äâà ðàçà
14:00
Åêàòåðèíà Ñêóëêèíà: Äëÿ ìåíÿ ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó íà÷íåòñÿ â Êàçàíè

Ïîñîë ×Ì-2018, ðîññèéñêàÿ êèíîàêòðèñà è òåëåâåäóùàÿ ïðèçíàëàñü, ÷òî áóäåò áîëåòü çà Ôðàíöèþ.

13:59
Â Áîëèâèè ïîãèáëè 17 ïàññàæèðîâ âðåçàâøåãîñÿ â ñêàëó àâòîáóñà

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 22 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.

13:40
Íà Áàóìàíà âî âðåìÿ ×Ì-2018 âûñòóïÿò çâåçäû àëüòåðíàòèâíîé òàòàðñêîé ìóçûêè

Íà ïðîòÿæåíèè øåñòè äíåé æèòåëè è ãîñòè Êàçàíè ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè íàïðàâëåíèÿìè ñîâðåìåííîé òàòàðñêîé àëüòåðíàòèâíîé ìóçûêè.

13:29
Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó ïðåäñòàâèëè êíèãó «Îòðàæåíèå âåðû»

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîñåòèë âûñòàâî÷íûé çàë «Ìàíåæ» ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êàçàíñêèé Êðåìëü».

13:10
Ìèíèñòð ñïîðòà Óðóãâàÿ çàòðóäíèëñÿ ñïðîãíîçèðîâàòü ðåçóëüòàò âñòðå÷è Óðóãâàé-Ðîññèÿ

Ôåðíàíäî Êàñåðåñ ïðåäëîæèë áîëåòü çà ðåçóëüòàò, êîòîðûé ïîçâîëèò âûéòè èç ãðóïïû è Ðîññèè, è Óðóãâàþ.

13:06
Schneider Electric: Òàòàðñòàí — ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ èíâåñòèöèé
13:04
Ðóêîâîäñòâî ÐÒ âûðàçèëî ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Åâãåíèÿ Íèêîëüñêîãî

Â ñîáîëåçíîâàíèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî «îáùåñòâåííîñòü Òàòàðñòàíà ïîíåñëà íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó».

12:52
Ìèíèñòðà ñïîðòà Óðóãâàÿ: Ñåãîäíÿ èãðàþò äâå çíà÷èìûå äëÿ ìåíÿ ñòðàíû

Ôåðíàíäî Êàñåðåñ âûñîêî îöåíèë óðîâåíü ïîäãîòîâêè Êàçàíè ê ×åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó.

12:42
Íèêîëÿ Ñàðêîçè ïðèáûë â Êàçàíü íà ×Ì-2018

Áûâøèé ãëàâà Ôðàíöèè áûë âïå÷àòëåí Êàçàíüþ è ÷óäåñíîé ïîãîäîé, íàïèñàëà Ëèëèÿ Ãàëèìîâà íà ñòðàíèöå â ñîöñåòÿõ.

12:22
Êðåìëü îáñóæäàåò óñëîâèÿ ñìÿã÷åíèÿ ïåíñèîííîé ðåôîðìû

Îáñóæäàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíîé ðåàêöèè ãðàæäàí.

12:16
Ñêîí÷àëñÿ âûäàþùèéñÿ òàòàðñêèé ïîýò Àõìåò Ñàòòàð

Ïðè æèçíè Àõìåòà Ñàòòàðà íàçûâàëè ñîâðåìåííûì Îìàðîì Õàéÿìîì.

12:02
Â «Òàòíåôòè» äî êîíöà ãîäà çàðàáîòàåò åäèíàÿ ñèñòåìà äèñïåò÷åðñêîãî óïðàâëåíèÿ

Ðåøåíèå ðàçðàáîòàþò íà áàçå Öåíòðà èííîâàöèé Schneider Electric, êîòîðûé îòêðûëñÿ â Èííîïîëèñå.

11:59
Â öåíòðå ×åëíîâ íà õîäó çàãîðåëñÿ ìîïåä 17-ëåòíåãî ïàðíÿ

Âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî íà ïåðåñå÷åíèè ïðîñïåêòà Ñþþìáèêå è ïðîñïåêòà Âàõèòîâà.

11:54
Â Òàòàðñòàíå îáðàáîòàëè 19 ïðîöåíòîâ ïîëåé

Õîðîøèé òåìïà ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ôîðìèðîâàíèþ óðîæàÿ ïîêàçàëè Çàèíñêèé, Ìåíçåëèíñêèé, Þòàçèíñêèé, Òåòþøñêèé è Ñàðìàíîâñêèé ðàéîíû.

Ñîáûòèÿ

16 èþíÿWho will win the World Cup? Ïðîãíîçû ýêñïåðòîâ ê ÷åìïèîíàòó ìèðà

16 èþíÿÍóðñóëòàí Íàçàðáàåâ î Òàòàðñòàíå è Êàçàíè: øåñòü öèòàò Ïðåçèäåíòà Êàçàõñòàíà

16 èþíÿ«Ãîðèò âñ¸ ñåëî!»: ïîäðîáíîñòè ïîæàðà, çàïå÷àòëåííîãî íà âèðóñíîì âèäåî

16 èþíÿÍèêîëàé Íèêèôîðîâ: Ó âñåõ ñîâðåìåííûõ ïðîåêòîâ â Òàòàðñòàíå îäíî íà÷àëî — Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ

15 èþíÿØóòêè â ñòîðîíó: êàê ïðîøëà òðåíèðîâêà ôðàíöóçîâ ïåðåä ïåðâûì ìàò÷åì ×Ì â Êàçàíè

15 èþíÿ«Âíîâü ìåñÿö Ðàìàçàí ñîáðàë íàñ âìåñòå»: ìóñóëüìàíå ïðàçäíóþò Óðàçà-áàéðàì

15 èþíÿ«Çåìëÿ – ýòî ìÿ÷»: êàê þíûå ôóòáîëèñòû ñî âñåé ïëàíåòû ìåíÿþò ìèð ê ëó÷øåìó