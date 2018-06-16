Schneider Electric: Òàòàðñòàí — ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ èíâåñòèöèé

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: tatarstan.ru
(Èííîïîëèñ, 16 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèàíà Àâàêÿí). Òàòàðñòàí — ïðåêðàñíîå ìåñòî äëÿ èíâåñòèöèé, ãäå ñîçäàíû îïòèìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé. Îá ýòîì çàÿâèë çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Schneider Electric Ýììàíóýëü Áàáî íà îòêðûòèè Öåíòðà èííîâàöèé êîìïàíèè â Èííîïîëèñå.
«Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî ìû âèäèì íà÷àëî î÷åíü ìàñøòàáíîé öèôðîâîé ðåâîëþöèè. ß ãîâîðþ î ìèëëèàðäàõ åâðî, êîòîðûå ñìîãóò ïîëó÷èòü èãðîêè ñîâðåìåííîé èíäóñòðèè, èñïîëüçóÿ „öèôðó“. Åñëè ìû õîòèì ñîõðàíèòü ñâîè ëèäåðñêèå ïîçèöèè òî, áåçóñëîâíî, íàì íóæíî ìåñòî, ãäå îðãàíèçîâàòü íàøå ïðîèçâîäñòâî, ñ êåì äâèãàòüñÿ âïåðåä», — ñêàçàë Áàáî.
Òå ðåøåíèÿ êîòîðûå áóäóò ñîçäàâàòüñÿ â Èííîïîëèñå, áóäóò àêòóàëüíûìè íå òîëüêî äëÿ Òàòàðñòàíà è Ðîññèè, íî è âñåãî ìèðà, ïîä÷åðêíóë ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè.
Schneider Electric ðàáîòàåò íà ðîññèéñêîì ðûíêå óæå áîëüøå âåêà è ñåé÷àñ õî÷åò îòêðûòü íîâóþ ãëàâó â ñîâìåñòíîì áóäóùåì, çàìåòèë ïðåçèäåíò êîìïàíèè â Ðîññèè è ÑÍÃ Éîõàí Âàíäåðïëàåòñå.
«Ìû óáåæäåíû, ÷òî, ÷òîáû áûòü óñïåøíûì íà ðîññèéñêîì ðûíêå, íóæíà ëîêàëèçàöèÿ. Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî áîëüøèíñòâî òîãî, ÷òî ìû ïðîäàåì â Ðîññèè, çäåñü è ïðîèçâîäèòñÿ. Îäíàêî áóäóùåå íàøåé îòðàñëè çà ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, èíòåðíåòîì âåùåé, öèôðîâèçàöèåé, èñêóññòâåííûì èíòåëëåêòîì — ýòî òî, ÷òî íàçûâàåòñÿ „Èíäóñòðèÿ 4.0“ èëè ïðîìûøëåííûé èíòåðíåò», — ïðîäîëæèë ñïèêåð.
Î÷åâèäíî, ÷òî ëþáàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ õî÷åò èíâåñòèðîâàòü â áóäóùåå, äîëæíà èíâåñòèðîâàòü â ðàçâèòèå íîâûõ òåõíîëîãèé, äîáàâèë Âàíäåðïëàåòñå.
«Ïîýòîìó íàøà êîìïàíèÿ ðåøèëà îòêðûòü â Ðîññèè òàêæå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð äëÿ ðàçðàáîòêè è àäàïòàöèè ÏÎ, íàïðàâëåííîãî íà ðîññèéñêèé ðûíîê è ïðè ýòîì ïîëíîñòüþ èíòåãðèðîâàííîãî ê ãëîáàëüíîé ñåòè öåíòðîâ ÍÈÎÊÐ Schneider Electric», — ñêàçàë ñòàðøèé âèöå-ïðåçèäåíò êîìïàíèè.
Ïî åãî ñëîâàì, îíè òùàòåëüíî èñêàëè ìåñòî, ãäå åñòü äîñòóï ê êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëå, ãäå ïðèÿòíî æèòü è ðàáîòàòü, êóäà ëåãêî äîáðàòüñÿ íà ñàìîëåòå, ïîåçäå èëè àâòîìîáèëå. Â èòîãå ïîèñêè ïðèâåëè êîìïàíèþ â Èííîïîëèñ.
Öåíòð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îôèñ è ëàáîðàòîðèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò ïî àäàïòàöèè, ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ ïåðåäîâûõ ðåøåíèé êîìïàíèè. Ðå÷ü èäåò î ðåøåíèÿõ â òàêèõ ñôåðàõ, êàê ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, àâòîìàòèçàöèÿ è áåçîïàñíîñòü ñèñòåì ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Â ôîêóñå äåÿòåëüíîñòè öåíòðà — òåõíîëîãèè ïðîìûøëåííîãî èíòåðíåòà äëÿ íåôòåãàçîâîé îòðàñëè è ïðî÷èõ êðóïíûõ îòðàñëåé.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ïðåçèäåíò ÐÒ ïåðåä íà÷àëîì ïåðâîãî ìàò÷à ìóíäèàëÿ â Êàçàíè ïîïðèâåòñòâîâàë âûñîêîïîñòàâëåííûõ ãîñòåé ðåñïóáëèêè.
Îòêðûòèå îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà îæèäàåòñÿ â àâãóñòå, îäíàêî óæå ñåé÷àñ íàáåðåæíàÿ îòêðûòà äëÿ îòäûõàþùèõ.
Íàïàäàþùèé ñáîðíîé Ôðàíöèè â ìàò÷å ïðîòèâ êîìàíäû Àâñòðàëèè îòìåòèëñÿ çàáèòûì ìÿ÷îì.
Ìèííèõàíîâ îòìåòèë, ÷òî êàæäûé ôèëüì ðåæèññåðà – ýòî òàëàíòëèâîå, ÿðêîå ïðîèçâåäåíèå, è ÷åñòíîå, ãëóáîêîå âûñêàçûâàíèå íàñòîÿùåãî ïàòðèîòà.
Ïîäîïå÷íûå Äèäüå Äåøàìà îáûãðàëè «ñîêêåðóç» ñî ñ÷åòîì 2:1, àâòîðîì ïîáåäíîãî ãîëà ñòàë Ïîëü Ïîãáà.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ, ñåëü÷àíå óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ ïîñåâíûìè ðàáîòàìè.
Ïðîãðàììó ðîññèéñêîãî ìóíäèàëÿ â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà îòêðûëè ñáîðíûå Ôðàíöèè è Àâñòðàëèè.
Ñèñòåìà âèäåîïðîñìîòðîâ âïåðâûå èñïîëüçóåòñÿ íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ôóòáîëó.
Ïîñîë ×Ì-2018, ðîññèéñêàÿ êèíîàêòðèñà è òåëåâåäóùàÿ ïðèçíàëàñü, ÷òî áóäåò áîëåòü çà Ôðàíöèþ.
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ 22 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.
Íà ïðîòÿæåíèè øåñòè äíåé æèòåëè è ãîñòè Êàçàíè ñìîãóò ïîçíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè íàïðàâëåíèÿìè ñîâðåìåííîé òàòàðñêîé àëüòåðíàòèâíîé ìóçûêè.
Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîñåòèë âûñòàâî÷íûé çàë «Ìàíåæ» ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà «Êàçàíñêèé Êðåìëü».
Ôåðíàíäî Êàñåðåñ ïðåäëîæèë áîëåòü çà ðåçóëüòàò, êîòîðûé ïîçâîëèò âûéòè èç ãðóïïû è Ðîññèè, è Óðóãâàþ.
Â ñîáîëåçíîâàíèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî «îáùåñòâåííîñòü Òàòàðñòàíà ïîíåñëà íåâîñïîëíèìóþ óòðàòó».
Ôåðíàíäî Êàñåðåñ âûñîêî îöåíèë óðîâåíü ïîäãîòîâêè Êàçàíè ê ×åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó.
Áûâøèé ãëàâà Ôðàíöèè áûë âïå÷àòëåí Êàçàíüþ è ÷óäåñíîé ïîãîäîé, íàïèñàëà Ëèëèÿ Ãàëèìîâà íà ñòðàíèöå â ñîöñåòÿõ.
Îáñóæäàþòñÿ ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíîé ðåàêöèè ãðàæäàí.
Ïðè æèçíè Àõìåòà Ñàòòàðà íàçûâàëè ñîâðåìåííûì Îìàðîì Õàéÿìîì.
Ðåøåíèå ðàçðàáîòàþò íà áàçå Öåíòðà èííîâàöèé Schneider Electric, êîòîðûé îòêðûëñÿ â Èííîïîëèñå.
Âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî íà ïåðåñå÷åíèè ïðîñïåêòà Ñþþìáèêå è ïðîñïåêòà Âàõèòîâà.
Õîðîøèé òåìïà ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ôîðìèðîâàíèþ óðîæàÿ ïîêàçàëè Çàèíñêèé, Ìåíçåëèíñêèé, Þòàçèíñêèé, Òåòþøñêèé è Ñàðìàíîâñêèé ðàéîíû.