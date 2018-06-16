Министра спорта Уругвая: Сегодня играют две значимые для меня страны

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Министр спорта Уругвая Фернандо Касерес, признался, что не планирует посещать первую игру Чемпионата мира по футболу в столице республики. Об этом он сообщил сегодня во время посещения городского пресс-центра ЧМ-2018 в столице Татарстана.
«На самом деле, я хотел бы этого избежать потому, что две очень значимые для меня страны играют. Так в Австралии проживают много уругвайцев, а с Францией нас объединяет много исторических и культурных корней», – пояснил свое нежелание выбрать за кого болеть господин Касерес. Но признался, что будет рад любому исходу матча, кто бы в нем не победил.
В самом городском пресс-центре, министр спорта Уругвая осмотрел фотовыставку, посвященную истории футбола. Экскурсию для гостя провела руководитель городского пресс-центра ЧМ-2018 Эльвира Ахметова.
Значительная часть экспонатов была предоставлена именно Уругваем – страной, где в 1930 году состоялся первый в истории Чемпионат мира по футболу. «Для Казани как города-организатора первого Чемпионата мира по футболу в России является большой честью презентовать фотоматериалы, запечатлевшие события с почти 100-летней историей, которые положили начало развитию мирового футбольного движения», – поблагодарила Ахметова уругвайского министра.
Дополнением к экспозиции стали кадры наиболее значимых событий из истории татарстанского футбола.
Также министр ознакомился со стендом республиканского Госкомитета по туризму «Визит в Татарстан. 1001 удовольствие» и его интерактивной частью, где господина Касереса приветствовали царица Сююмбике и мастера прикладного искусства.
На стенде ГУП «Книжное издательство РТ», Касерес получил в подарок несколько книг: об истории Булгарского ханства, татарского народа и остров-града Свияжск. И как признался сам министр, он очень оценил этот подарок, поскольку сам является профессором литературы и ценит хорошие книги.
После осмотра рабочей зоны пресс-центра, министр спорта Уругвая согласился ответить на вопросы журналистов. В Татарстане и Казани в частности, он уже в третий раз. «Мы очень уважительно относимся к развитию спорта в России и в этом регионе и восхищаемся им», – подчеркнул министр.
Господин Касерес очень высоко оценил уровень подготовки столицы Татарстана к проведению чемпионата и то, насколько спорт поддерживается руководством республики и страны.
«Футбол – очень важная часть жизни для уругвайцев. У нас есть свои традиции. Футбол для нас – способ прожить жизнь ярко и красиво. Спасибо вам за возможность приехать сюда и продемонстрировать нашу историю футбола», – подчеркнул он.
Министр особо отметил то, с каким радушием принимают участников и гостей чемпионата жители Татарстана и поблагодарил татарстанцев за открытость и гостеприимство.
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