На майдане Сабантуя чествовали передовиков Елабужского района

Несмотря на сложные погодные условия, сельчане успешно справились с посевными работами.

(Елабуга, 16 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге отмечают один из самых ярких национальных праздников — Сабантуй. Национальные подворья, спортивные и творческие площадки развернулись на территории Шишкинских прудов и стадиона «Молодежный». По традиции, официальная часть праздника началась с чествования тружеников села.

Подарки и грамоты передовикам вручили на главной сцене Сабантуя. Глава района Геннадий Емельянов отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, елабужские аграрии успешно завершили посевные работы.

Хороших показателей добились и животноводы района. Сегодня район входит в десятку лучших по ряду показателей. Елабужский район на третьем месте по выращиванию крупного рогатого скота на начальную голову, седьмом – по надоям молока.

С праздником елабужан поздравил вице-премьер РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.Торжественную часть праздника продолжило театрализованное представление «Мы чтим традиции отцов».

Праздничные мероприятия в городе продолжатся до 17 часов.

