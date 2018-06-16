На майдане Сабантуя чествовали передовиков Елабужского района

(Елабуга, 16 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге отмечают один из самых ярких национальных праздников — Сабантуй. Национальные подворья, спортивные и творческие площадки развернулись на территории Шишкинских прудов и стадиона «Молодежный». По традиции, официальная часть праздника началась с чествования тружеников села.
Подарки и грамоты передовикам вручили на главной сцене Сабантуя. Глава района Геннадий Емельянов отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, елабужские аграрии успешно завершили посевные работы.
Хороших показателей добились и животноводы района. Сегодня район входит в десятку лучших по ряду показателей. Елабужский район на третьем месте по выращиванию крупного рогатого скота на начальную голову, седьмом – по надоям молока.
С праздником елабужан поздравил вице-премьер РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.Торжественную часть праздника продолжило театрализованное представление «Мы чтим традиции отцов».
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