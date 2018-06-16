Кремль обсуждает условия смягчения пенсионной реформы

Обсуждаются различные способы минимизации негативной реакции граждан.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Управлении президента по внутренней политике обсуждаются условия смягчения пенсионной реформы, сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к Кремлю.

В Кремле собирают информацию из регионов о реакции населения на будущее повышение пенсионного возраста. По словам источника, обсуждаются различные способы минимизировать негативную реакцию граждан, вплоть до смягчения параметров реформы, и такие смягчения определенно произойдут.

В прошлый четверг премьер Дмитрий Медведев во время заседания кабинета министров объявил о повышении пенсионного возраста. Пенсионный возраст будет повышаться с начала следующего года в течение последующих 15 лет, и в итоге увеличится на пять лет для мужчин (65 лет) и на восемь лет для женщин (63 лет).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст.