В «Татнефти» до конца года заработает единая система диспетчерского управления

Рекомендуем
(Иннополис, 16 июня, «Татнефть», Диана Авакян). Центр инноваций Schneider Electric в Иннополисе до конца года разработает для ПАО «Татнефть» единую систему диспетчерского управления. Подписание соглашения между сторонами ожидается на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал директор по стратегическим инициативам и инновациям компании и гендиректор центра Илья Кирюшкин.
Кирюшкин не стал разглашать стоимость контракта, но отметил, что подобное решение на рынке стоит несколько миллионов евро.
«Сейчас (у „Татнефти“ — прим. Т-и) есть разрозненная система, каждый объект нефтедобычи имеет свою визуализацию, свою систему сбора информации и контроля за состоянием производственных процессов. Стратегическая задача „Татнефти“ — объединить это, чтобы с единого экрана, с единого центра управления была возможность мониторить в целом все, что происходит на производстве», — рассказал гендиректор центра.
Система позволит в режиме реального времени контролировать производственные процессы: какие работают скважины, какой объем добычи, состояние оборудование. Сенсорный планшет позволит не только контролировать, но и управлять процессами.
«Если возникла какая-то ошибка, появляется тут же сигнал. Если надо подправить какой-то процесс — с монитора можно это сделать», — пояснил Кирюшкин.
В целом проект рассчитан на три года. Также в рамках проекта планируется модернизация существующих систем.
Следующая новость
Обсуждаются различные способы минимизации негативной реакции граждан.
При жизни Ахмета Саттара называли современным Омаром Хайямом.
Решение разработают на базе Центра инноваций Schneider Electric, который открылся в Иннополисе.
Возгорание произошло на пересечении проспекта Сююмбике и проспекта Вахитова.
Хороший темпа проведения работ по формированию урожая показали Заинский, Мензелинский, Ютазинский, Тетюшский и Сармановский районы.
Инцидент произошел на острове Сулавеси.
В экспозиции будут представлены работы юных фотографов от 12 до 18 лет, которые они сделали в процессе участия в мастерской по фотографии «Архидети».
Ирек Файзуллин рассказал, что в 2018 году планируется отремонтировать 28 общеобразовательных и 94 дошкольных организаций.
Военные самолеты выехали на взлетную полосу в момент, когда на нее заходило на посадку гражданское судно.
Экс-глава Минсвязи РФ уверен, что после акционирования Почты России удастся применить новые подходы к управлению и поднять зарплаты сотрудникам.
Авария произошла на 13-м километре трассы Лениногорск – Черемшан.
Экс-министр связи заявил, что попадание Университета Иннополис в мировой топ по профилю ИТ — его личный вызов.
Инцидент произошел в районе села Тетеево.
Экс-министр связи рассказал о тестировании пакета «МойОфис» и мобильной оперативной системы Sailfish OS, которые создаются в Иннополисе.
В центре будут работать над разработками не только для России, но и для зарубежных стран.
Экс-глава Минсвязи России отметил, что уже сейчас эфирное телесмотрение занимает лишь треть, наравне с кабельным и спутниковым ТВ.
Экс-глава Минсвязи РФ не уверен, что создание в РФ системы фильтрации содержимого интернета как в — это правильный путь.
Николай Никифоров сменит кресло министра связи России на технологическое предпринимательство.
Во время мундиаля в центральном парке покажут фильмы на спортивную тематику.