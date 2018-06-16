В «Татнефти» до конца года заработает единая система диспетчерского управления

Решение разработают на базе Центра инноваций Schneider Electric, который открылся в Иннополисе.

(Иннополис, 16 июня, «Татнефть», Диана Авакян). Центр инноваций Schneider Electric в Иннополисе до конца года разработает для ПАО «Татнефть» единую систему диспетчерского управления. Подписание соглашения между сторонами ожидается на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал директор по стратегическим инициативам и инновациям компании и гендиректор центра Илья Кирюшкин.

Кирюшкин не стал разглашать стоимость контракта, но отметил, что подобное решение на рынке стоит несколько миллионов евро.

«Сейчас (у „Татнефти“ — прим. Т-и) есть разрозненная система, каждый объект нефтедобычи имеет свою визуализацию, свою систему сбора информации и контроля за состоянием производственных процессов. Стратегическая задача „Татнефти“ — объединить это, чтобы с единого экрана, с единого центра управления была возможность мониторить в целом все, что происходит на производстве», — рассказал гендиректор центра.

Система позволит в режиме реального времени контролировать производственные процессы: какие работают скважины, какой объем добычи, состояние оборудование. Сенсорный планшет позволит не только контролировать, но и управлять процессами.

«Если возникла какая-то ошибка, появляется тут же сигнал. Если надо подправить какой-то процесс — с монитора можно это сделать», — пояснил Кирюшкин.

В целом проект рассчитан на три года. Также в рамках проекта планируется модернизация существующих систем.