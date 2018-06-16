В центре Челнов на ходу загорелся мопед 17-летнего парня

Возгорание произошло на пересечении проспекта Сююмбике и проспекта Вахитова.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В центре Челнов на ходу загорелся мопед «Ирбис» 17-летнего парня, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Двигатель двухколесного транспорта вспыхнул на пересечении проспекта Сююмбике и проспекта Вахитова. Огнеборцы из ПСЧ №54 справились с огнем за пару минут.

В результате мопед выгорел почти целиком. Стоит отметить, что молодой человек управлял транспортным средством без номеров.