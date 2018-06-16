В Татарстане обработали 19 процентов полей

Хороший темпа проведения работ по формированию урожая показали Заинский, Мензелинский, Ютазинский, Тетюшский и Сармановский районы.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В республике Татарстан в рамках плановых мероприятий по формированию урожая обработали 600 тыс. условных га, или 19 процентов площадей, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На совещании в Доме Правительства Республики министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, подчеркнул, что прохладная погода способствует бурному развитию болезней, поэтому в текущем году работы по обработке от сорняков и подкормке растений имеют большое значение.

По словам Главы Минсельхоза РТ, Заинский, Мензелинский, Ютазинский, Тетюшский и Сармановский районы показывают хороший темп проведения плановых мероприятий по формированию урожая.

Также Ахметов призвал усилить работу Тукаевскому, Верхнеуслонскому, Новошешминскому, Буинскому, Дрожжановскому, Менделеевскому районам.

На совещании также был обсужден вопрос о кормозаготовке. В следующие 10 дней предстоит завершить работу на первом укосе трав, заявил Ахметов.

Глава Минсельхоза Татарстана отметил, что темпы заготовок на данный момент очень низкие из-за неблагоприятной погоды и из-за небольшого количество работающих на заготовках механизаторов.