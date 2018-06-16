На Баумана во время ЧМ-2018 выступят звезды альтернативной татарской музыки

На протяжении шести дней жители и гости Казани смогут познакомиться со всеми направлениями современной татарской альтернативной музыки.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 пешеходная улица Баумана станет Территорией искусств, на которой также выступят представители современной татарской альтернативной музыки, сообщают организаторы.



На протяжении шести дней жители и гости Казани смогут познакомиться со всеми направлениями современной татарской альтернативной музыки. Звезды исполнят свои композиции в стилях рок, джаз-рок, альтернативный рок, хип-хоп и r&b, инди-поп, синти-поп, кантри, фьюжн и инструментальная музыка.

Всего состоится шесть концертов. 15 июня прошел первый сейшн в живом звучании с участием AZAT Sound System и Радифа Кашапова. 19 июня выступят Гульназ Батталова, Ильгиз Шайхразиев, Malsi Music, K-Ru.

23 июня ожидается участие The CheekLaWeek, Марат Сулейманов, Bulat Shaymi. 26 июня гостей порадуют GAUGA, Карт Аяк, Ильназ Сафиуллин, 29 июня – Djiin City, Азат Гимадеев. Завершат серию бесплатных концертов 5 июля Tatar boy, Abadeli, Juna.



Концерты будут проходить с 15.00 до 18.00 на улице Баумана, у памятника Казанскому коту.