Трамп резко высказался в адрес лидеров стран во время саммита G7

Глава США назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Во время саммита «Большой семерки» американский Президент Дональд Трамп несколько раз высказывался в адрес других участников саммита, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Европейского союза.

Американский лидер назвал председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера «жестоким убийцей», обвиняя того во введении европейских пошлин в отношении ряда американских товаров.

Когда лидеры обсуждали темы, касающиеся Ирана и терроризма, глава США сказал Президенту Франции Эммануэлю Макрону, что все террористы находятся в Париже.

Не обошлось и без высказываний в адрес премьер-министра Японии Синдзо Абэ. «Синдзо, у вас нет этой проблемы, но я могу отправить вам 25 млн мексиканцев, и вы останетесь без работы очень скоро».