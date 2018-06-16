Инцидент произошел на острове Сулавеси.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Индонезии восьмиметровый питон проглотил женщину, сообщает РИА Новости.

54-летняя жительница острова Сулавеси в минувший четверг вечером отправилась проверить посадки в километре от своего дома и не вернулась.

Утром на поиски отправилась сестра пропавшей, ей удалось обнаружить лишь следы, фонарь, обувь и мачете, тогда женщина обратилась за помощью к местным жителям.

Через несколько часов они отыскали огромного питона с раздутым желудком. Местные жители убили и вскрыли змею, внутри они обнаружили тело пропавшей.