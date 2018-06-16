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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Индонезии восьмиметровый питон проглотил женщину, сообщает РИА Новости.
54-летняя жительница острова Сулавеси в минувший четверг вечером отправилась проверить посадки в километре от своего дома и не вернулась.
Утром на поиски отправилась сестра пропавшей, ей удалось обнаружить лишь следы, фонарь, обувь и мачете, тогда женщина обратилась за помощью к местным жителям.
Через несколько часов они отыскали огромного питона с раздутым желудком. Местные жители убили и вскрыли змею, внутри они обнаружили тело пропавшей.
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