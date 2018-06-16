Трамп прокомментировал нашумевшее фото с саммита «Большой семерки»

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Фото: скриншот
(Казань, 14 июня, «Татар-инфор»). Президент США Дональд Трамп прокомментировал на своей странице в Twitter фотографию с G7 в Канаде, которая распространилась среди СМИ, сообщает РИА Новости.
На фотографии глава США сидит за столом, скрестив руки, канцлер ФРГ Ангела Меркель со строгим выражением лица стоит перед американским лидером. Остальные участники саммита собрались рядом с ней, рядом с американским лидером стоит его советник Джон Болтон.
Трамп заявил, что у него «отличные отношения» с канцлером Германии, но СМИ поймали тот плохой момент переговорного процесса, когда он выразился в отношении тех вещей, «о которых не попросил бы ни один другой президент США».
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