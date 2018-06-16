В Казани состоится открытие фотовыставки «Я тебя знаю»

В экспозиции будут представлены работы юных фотографов от 12 до 18 лет, которые они сделали в процессе участия в мастерской по фотографии «Архидети».

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). 18 июня в резиденции креативных индустрий «Штаб» состоится открытие выставки «Я тебя знаю», сообщают организаторы.

В экспозиции будут представлены работы юных фотографов от 12 до 18 лет, которые они сделали в процессе участия в мастерской по фотографии «Архидети». Для ребят это был первый опыт съемки в таком формате. Фотографам отводилось по десять минут на каждый портрет. Все снимки сделаны с естественным светом у окна сразу в черно-белом режиме.



Перед подростками стояла задача узнать о человеке как можно больше, поймать момент, который его характеризует, выйти из зоны комфорта, пообщаться с незнакомым человеком, задавать вопросы. Самые запомнившиеся моменты были дорисованы после съемки.



Вход бесплатный.