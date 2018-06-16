Капремонт объектов образования РТ идет полным ходом

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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Капитальный ремонт в образовательных учреждениях Республики Татарстан, продолжается сообщает пресс-служба Президента РТ.
Сегодня на совещании в Доме Правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин рассказал, что в 2018 году планируется отремонтировать 28 общеобразовательных и 94 дошкольных организаций и 12 коррекционных школ.
По состоянию на 14 июня работы ведутся в 13 муниципальных (из 16) и во всех коррекционных школах идут работы по капитальному ремонту. 3 объекта готовы к сдаче.
Также готовы к сдаче 5 дошкольных образовательных организаций. На всех остальных объектах работы продолжаются.
В 2018 году был запланирован капремонт 14 детских оздоровительных лагерей, а также строительство 6 новых и реконструкция одного детского оздоровительного лагеря. К 14 июня на 13 объектах работы завершены.
Из 28 подростковых клубов, в которых был запланирован капремонт и укрепление материальной базы, на 2 объектах ремонтные работы также окончены.
Кроме того, ремонтные работы запланированы на 42 объектах культурного назначения, 7 из которых готовы к сдаче.
В 2018 году в рамках программы капитального ремонта запланирован капитальный ремонт 120 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, на одном объекте ремонтные работы завершены.
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