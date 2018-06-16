Минниханов открыл в Иннополисе Центр инноваций Schneider Electric

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Фото: instagram.com/rusminnikhanov/
(Иннополис, 16 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Иннополисе Центр инноваций французской компании Schneider Electric. Инвестиции в проект оцениваются минимум в 1 млн евро за первые пять лет.
На церемонии открытия центра Минниханов отметил, что это знаковый день для Татарстана и хороший сигнал для других инвесторов. Он подчеркнул, что все разработки, созданные на базе центра, не будут замыкаться на Татарстане, их масштабируют на всю страну.
Кроме того, Рустам Минниханов пожелал удачи сборной Франции в матче против Австралии, который пройдет сегодня на «Казань Арене».
Центр представляет собой офис и лабораторию для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по адаптации, разработке и внедрению передовых решений компании. Речь идет о решениях в таких сферах, как программное обеспечение, автоматизация и безопасность систем промышленного назначения. В лаборатории будут работать над разработками не только для России, но и для зарубежных стран.
В фокусе деятельности центра — технологии промышленного интернета для нефтегазовой отрасли и прочих крупных отраслей.
Соглашение о намерениях между АО «Шнейдер Электрик» и ОЭЗ «Иннополис» было подписано 21 марта прошлого года в присутствии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Для реализации проекта было создано отдельное юридическое лицо ООО «Шнейдер Электрик Центр Инноваций», которое получило статус резидента ОЭЗ «Иннополис».
Schneider Electric — разработчик и поставщик комплексных решений для энергетики, инфраструктуры, промышленных предприятий и т.д.
Оборот компании в 2017 году составил около 25 млрд евро, она работает в более чем 100 странах мира. За последние семь лет Schneider Electric инвестировал в России более 1 млрд евро. Компания открыла в РФ 35 офисов, пять заводов и несколько логистических и инженерных центров, в которых трудятся 10 тыс. сотрудников.
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