Украина призвала испортить ЧМ-2018 в России

В январе 2018 года глава МИД Украины призывал болельщиков бойкотировать мундиаль.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). 15 июня Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин сделал заявление, что страна любым способом должна испортить ЧМ-2018, проходящий в России, пишут «Известия» со ссылкой на слова главы ведомства.

Климкин рассказал, что правительство пытается планировать различные акции так, чтобы каждый болельщик, который едет в Россию на чемпионат, понимал, что он едет не на футбольный праздник.

В январе 2018 года глава МИД Украины призывал футбольные организации и болельщиков организовать протесты в рамках матчей.

Чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня. Во время матча с Саудовской Аравией сборная России обыграла команду противника со счетом 5:0.