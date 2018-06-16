Два японских истребителя едва не столкнулись с пассажирским самолетом

Военные самолеты выехали на взлетную полосу в момент, когда на нее заходило на посадку гражданское судно.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Японии два истребителя F-15 местных военно-воздушных сил едва не столкнулись с пассажирским самолетом, сообщает «RT на русском».

По данным агентства, военные самолеты выехали на взлетную полосу в момент, когда на нее заходило на посадку гражданское судно.

По факту случившегося организовано расследование.