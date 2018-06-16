В Черемшанском районе «девятка» вылетела в кювет и опрокинулась на крышу

Авария произошла на 13-м километре трассы Лениногорск – Черемшан.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Черемшанском районе на крышу опрокинулась вылетевшая в кювет «девятка», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем на 13-м километре трассы Лениногорск – Черемшан 59-летний водитель «Лады Самары» потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.

Управлявший авто мужчина отделался травмой головы. Медики отпустили его домой после оказания первой помощи.

Прибывшие на место сотрудники ПСЧ №135 оцепили место аварии и отключили аккумулятор «девятки», чтобы автомобиль не загорелся.