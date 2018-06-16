В Черемшанском районе «девятка» вылетела в кювет и опрокинулась на крышу

Рекомендуем
Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Черемшанском районе на крышу опрокинулась вылетевшая в кювет «девятка», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера днем на 13-м километре трассы Лениногорск – Черемшан 59-летний водитель «Лады Самары» потерял управление, съехал с дороги и перевернулся.
Управлявший авто мужчина отделался травмой головы. Медики отпустили его домой после оказания первой помощи.
Прибывшие на место сотрудники ПСЧ №135 оцепили место аварии и отключили аккумулятор «девятки», чтобы автомобиль не загорелся.
Следующая новость
Ирек Файзуллин рассказал, что в 2018 году планируется отремонтировать 28 общеобразовательных и 94 дошкольных организаций.
Военные самолеты выехали на взлетную полосу в момент, когда на нее заходило на посадку гражданское судно.
Экс-глава Минсвязи РФ уверен, что после акционирования Почты России удастся применить новые подходы к управлению и поднять зарплаты сотрудникам.
Авария произошла на 13-м километре трассы Лениногорск – Черемшан.
Экс-министр связи заявил, что попадание Университета Иннополис в мировой топ по профилю ИТ — его личный вызов.
Инцидент произошел в районе села Тетеево.
Экс-министр связи рассказал о тестировании пакета «МойОфис» и мобильной оперативной системы Sailfish OS, которые создаются в Иннополисе.
В центре будут работать над разработками не только для России, но и для зарубежных стран.
Экс-глава Минсвязи России отметил, что уже сейчас эфирное телесмотрение занимает лишь треть, наравне с кабельным и спутниковым ТВ.
Экс-глава Минсвязи РФ не уверен, что создание в РФ системы фильтрации содержимого интернета как в — это правильный путь.
Николай Никифоров сменит кресло министра связи России на технологическое предпринимательство.
Во время мундиаля в центральном парке покажут фильмы на спортивную тематику.
Выступления для елабужан и гостей города пройдут в формате Open Air на Шишкинских прудах.
Житель столицы Татарстана готов сдавать свою двухкомнатную квартиру за 4,5 миллиона рублей в сутки.
Ветеранам Нурлатского района вручили медали «За доблестный труд».
В нормативное состояние приведены шесть километров автодороги.
За казанскую команду AG Team выступит Анвар Тутаев.
Мероприятие проходит в Кукморском районе не в первый раз и с каждым годом собирает все больше мусульман.