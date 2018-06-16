Инцидент произошел в районе села Тетеево.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Трое взрослых с трехлетним ребенком потерялись в Лаишевском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об этом поступило накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112.

Через несколько часов сотрудники МЧС обнаружили потерпевших в трех километрах от села Тетеево между озером Моховое и садовым товариществом «Солнечный-1». Спасатели сопроводили их до садового товарищества «Малинка», медицинская помощь не потребовалась.