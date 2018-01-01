Команда Трампа проигнорировала пожелание Президента встретиться с Путиным

10 июня Владимир Путин подтвердил, что готов встретиться с Трампом при условии готовности американской стороны.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Окружение Трампа проигнорировало планы президента США организовать встречу с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Трамп высказался, что встреча с лидером РФ «вполне возможно» состоится этим летом. Предполагается, что американский Президент имел в виду начало июля, когда будет находиться в Европе на саммите НАТО.

В марте Кремль сообщил, что глава США во время телефонного разговора с Путиным пригласил его нанести визит в США. По информации The Washington Post, Трамп попросил своих помощников организовать встречу с российским лидером еще во время первого общения в ноябре 2017 года во Вьетнаме в рамках саммита АТЭС, но помощники проигнорировали это пожелание.

Президент США и сейчас сталкивается с сопротивлением своих ведущих. Они признают, что встреча теоретически может помочь в урегулировании разногласий по Сирии, Украине и др., но некоторые советники также считают, что проводить такой саммит преждевременно.

Ранее, 10 июня Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с Трампом, когда будет готова американская сторона.