Никифоров: Разработки Иннополиса выстрелят после 2019 года

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Разработки Иннополиса — отечественные решения для работы с документами «МойОфис» и мобильная операционная система Sailfish OS — выстрелят после 2019 года. Такое мнение высказал бывший министр связи РФ Николай Никифоров в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
Экс-глава Минсвязи РФ сказал, что Sailfish OS и «МойОфис» уже тестируются на «Почте России» и в некоторых государственных структурах.
«Тот же Sailfish активно используется на „Почте России“, около 20 тысяч почтальонов используют мобильные устройства именно на этой операционной системе. В 2019 году вступают определенные запреты на использование зарубежных ОС в мобильных устройствах государственных служащих, то есть использование будет еще шире. Везде идет постепенное внедрение», — подчеркнул Никифоров.
По его мнению, «МойОфис» может быть круче офисного пакета приложений Microsoft Office «при том же уровне затрат».
Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.
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