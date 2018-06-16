Никифоров: Университет Иннополис должен войти в мировой топ-100 к 2023 году

Экс-министр связи заявил, что попадание Университета Иннополис в мировой топ по профилю ИТ — его личный вызов.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). У Университета Иннополис есть все шансы попасть в мировой топ-100 вузов по профилю Computer Science (Информатика). Об этом сказал бывший министр связи РФ Николай Никифоров в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

Ранее стало известно, что Никифоров продолжит возглавлять наблюдательный совет Иннополиса. Экс-министр отметил, что Университет Иннополис не получает бюджетного финансирования, а существует на пожертвования татарстанских и российских компаний.

«Мы ведем работу по привлечению средств и намерены продолжать. Наша цель — чтобы Университет Иннополис где-то на рубеже 2022 — 2023 года вошел в мировой топ-100 по профилю Computer Science. Это, конечно, требует определенной поддержки, поэтому я продолжу эту работу», — сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что это его личный вызов, хотя в вузе работает очень сильная команда.

«Напомню, что в Университете Иннополис работает профессорско-преподавательский состав из 21 страны мира, а учащиеся приехали из 30 стран», — сказал Никифоров.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.