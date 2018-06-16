Никифоров: Для успешного развития Почты России нужен закон об акционировании

Экс-глава Минсвязи РФ уверен, что после акционирования Почты России удастся применить новые подходы к управлению и поднять зарплаты сотрудникам.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Для успешного развития Почты России необходимо принять федеральный закон об акционировании. Такое мнение высказал бывший министр связи РФ Николай Никифоров в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Хочу подчеркнуть, что акционирование — это не приватизация. Это просто преобразование из архаичной формы федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Но все акции на 100 процентов будут в собственности РФ», — отметил Никифоров.

Он уверен, что акционирование позволит почте применить ряд новых подходов к управлению. Оно также поспособствует продолжению реформы Почты России и повышению зарплаты сотрудникам.

«Мне посчастливилось присутствовать в Госдуме, когда депутаты приняли его [законопроект] в первом чтении. В середине июня будет второе чтение. Я уверен, что буквально в июне – июле он будет принят. Сама процедура акционирования должна проходить до конца 2018 – начала 2019 года», — поделился Никифоров.

Бывший глава Минсвязи РФ отметил, что заработная плата сотрудников Почты России всегда была главным приоритетом.

«Все эти годы зарплата чаще всего росла темпами, превышающими темпы инфляции, то есть был рост. Заработную плату удалось поднять с 12 – 13 тысяч рублей в среднем до 21 тысячи, и она будет продолжать расти», — сказал Никифоров.

Он уверен, что к 2022 – 2024 году Почта России «действительно может стать предприятием с уже действительно достойным уровнем оплаты труда и совершенно современным обликом».

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.