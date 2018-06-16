Никифоров: К 2021 году мы получим новую структуру телесмотрения в России

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). К 2021 году в России будет новая структура телесмотрения. Об этом бывший министр связи РФ Николай Никифоров рассказал в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
Никифоров уверен, что видна тенденция изменения природы телесмотрения в стране.
«Если раньше было эфирное телевидение, то сегодня треть — эфирное ТВ, треть — кабельное ТВ, треть — спутниковое. Причем все это сложно перемешано. Еще появляется теперь телесмотрение через планшеты и смартфоны, которое идет через мобильный Интернет», — сказал бывший министр.
Он уверен, что в будущем не будет традиционной эфирной сетки.
«У каждого жителя с помощью мобильного устройства появится „сам себе телеканал“, который будет ему давать ту информацию, которая ему нравится, на которую он позитивно реагирует», — сказал Никифоров.
По его мнению, доля Интернета в телесмотрении будет расти «фантастическим образом».
«Телевизоры с помощью дополнительных приставок становятся по сути монитором компьютера. Я убежден, что это придет очень быстро, буквально три года и мы получим совершенно другую структуру телесмотрения в стране. Думаю, региональным и муниципальным каналом нужно об этом задуматься и сегодня начать реализовывать альтернативные способы доставки этого контента», — заключил Никифоров.
Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.
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