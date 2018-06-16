Никифоров: России нужно три года, чтобы сделать свой «Великий китайский файервол»

Экс-глава Минсвязи РФ не уверен, что создание в РФ системы фильтрации содержимого интернета как в — это правильный путь.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Россия может создать свой аналог китайской системы фильтрации контента в интернете за два — три года. Такое мнение выразил бывший министр связи РФ Николай Никифоров в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

Комментируя ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram, Никифоров сказал, что существующая система блокировки неэффективна.

«Нужно признать, что такой линейный подход с точки зрения блокировок может быть осуществлен только в случае принципиальной перестройки и изменения самой схемы связей в стране», — сказал экс-министр.

Если Россия выберет такой путь, то придется взять под контроль все входящие и выходящие интернет-каналы, которых около сотни.

«Это будет нечто близкое к тому, что называют „Великий китайский файервол“. На это может потребоваться два — три года и серьезные вложения. Правильный ли это путь для России — сказать сложно. На самом деле этого ответа нет ни у кого в мире», — заметил Никифоров.

Проект «Золотой щит», он же «Великий китайский файервол» начал разрабатываться в 1998 году, а спустя пять лет введен в эксплуатацию по всей стране. Так, например, доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничивается — Facebook, YouTube и Twitter.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.