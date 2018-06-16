Николай Никифоров сменит кресло министра связи России на технологическое предпринимательство.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Бывший министр связи России Николай Никифоров уйдет в сферу технологического предпринимательства. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Газета „Ведомости“ вышла с новостью о том, что я зарегистрировал две компании в Иннополисе. Это действительно так, первые юридически значимые шаги на этом пути», — подтвердил Никифоров.

По его мнению, можно хорошо преуспеть, «если не лениться и действительно заниматься разработками прорывных технологий».

На вопрос, почему выбор пал именно на Иннополис, Никифоров перечислил несколько преимуществ.

«Здесь создана комплексная эко-система, жилая и социальная инфраструктура, ОЭЗ, Университет, который выступает достаточно серьезной „воронкой“ по отбору кадров. Конечно, я хочу, чтобы мои компании были здесь, я хочу трудоустраивать самых талантливых ребят, который закончили здесь университет», — сказал экс-глава Минсвязи России.

Он попросил не ждать быстрых побед от своих компаний, ведь первые результаты будут не раньше, чем через один — два года.

«Все-таки технологические разработки требуют времени. Самое главное — это люди. Нужно собрать определенную группу людей, провести исследования, постоянно стараться что-то сделать реальное, а не только в теории. Это разработки в области робототехники, искусственного интеллекта, блокчейна, биотехнологий», — пояснил Никифоров.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.