Казань побила рекорд по цене посуточной аренды среди городов, принимающих ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Казань вышла в лидеры по цене посуточной аренды квартир среди городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба популярного ресурса бесплатных объявлений.
Расположенную в 15 минутах езды на автомобиле от стадиона Kazan-Arena двухкомнатную квартиру на девятом этаже ее владелец готов на время мундиаля сдавать в аренду за 4,5 млн рублей в сутки.
В объявлении предприимчивого казанца подчеркивается, что цена «зафиксирована и меняться не будет».
Значительно меньшие, но все же очень высокие цены на посуточную аренду квартир на время ЧМ-2018 зафиксированы в Москве (150 тыс. рублей в сутки), а также в Саранске и Волгограде (по 100 тыс. рублей в сутки).
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