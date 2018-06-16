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Татар-информ

16 июня 2018, 06:20

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Казань побила рекорд по цене посуточной аренды среди городов, принимающих ЧМ-2018

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Житель столицы Татарстана готов сдавать свою двухкомнатную квартиру за 4,5 миллиона рублей в сутки.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Казань вышла в лидеры по цене посуточной аренды квартир среди городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба популярного ресурса бесплатных объявлений.

Расположенную в 15 минутах езды на автомобиле от стадиона Kazan-Arena двухкомнатную квартиру на девятом этаже ее владелец готов на время мундиаля сдавать в аренду за 4,5 млн рублей в сутки.

В объявлении предприимчивого казанца подчеркивается, что цена «зафиксирована и меняться не будет».

Значительно меньшие, но все же очень высокие цены на посуточную аренду квартир на время ЧМ-2018 зафиксированы в Москве (150 тыс. рублей в сутки), а также в Саранске и Волгограде (по 100 тыс. рублей в сутки). 

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