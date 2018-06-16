ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Австралия вошла в топ-10 стран по числу купленных на ЧМ-2018 билетов. Всего билеты на мундиаль приобрели 36 тыс. австралийцев, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
По сведениям агентства, матч сборных Австралии и Франции, который состоится сегодня в Казани, могут посетить до 10 тыс. граждан Австралийского Союза.
Болельщиков из Франции заметно меньше: эта страна не вошла в топ по числу купленных на чемпионат мира по футболу билетов. Больше всего билетов на мундиаль приобрели футбольные фанаты из США.
Встреча национальных команд Австралии и Франции начнется сегодня в 13 часов на стадионе Kazan-Arena.
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