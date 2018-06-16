Матч Франция – Австралия на Kazan-Arena могут посетить до десяти тысяч австралийцев.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Австралия вошла в топ-10 стран по числу купленных на ЧМ-2018 билетов. Всего билеты на мундиаль приобрели 36 тыс. австралийцев, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

По сведениям агентства, матч сборных Австралии и Франции, который состоится сегодня в Казани, могут посетить до 10 тыс. граждан Австралийского Союза.

Болельщиков из Франции заметно меньше: эта страна не вошла в топ по числу купленных на чемпионат мира по футболу билетов. Больше всего билетов на мундиаль приобрели футбольные фанаты из США.

Встреча национальных команд Австралии и Франции начнется сегодня в 13 часов на стадионе Kazan-Arena.