Россия за апрель избавилась от половины американских бондов

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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Россия за апрель избавилась от половины имеющегося у нее портфеля американских ценных бумаг. Это следует из опубликованных Министерством финансов США данных, передает РБК.
В марте РФ владела ценными бумагами казначейства Соединенных Штатов на 96,1 млрд долларов, а в апреле – уже только 48,7 млрд.
Таким образом, российский портфель бондов США уменьшился до самого низкого уровня с марта 2008 года. Наибольшего объема он достигал в октябре 2010-го: тогда он составлял 176,3 млрд долларов.
Теперь РФ оказалась на 22-м месте среди иностранных государств – инвесторов в ценные бумаги США. На первом месте по-прежнему находится Китай, владеющий бондами примерно на 1,2 трлн долларов.
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