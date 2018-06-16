Россия за апрель избавилась от половины американских бондов

Российский портфель американских ценных бумаг уменьшился до минимума за десять лет.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Россия за апрель избавилась от половины имеющегося у нее портфеля американских ценных бумаг. Это следует из опубликованных Министерством финансов США данных, передает РБК.

В марте РФ владела ценными бумагами казначейства Соединенных Штатов на 96,1 млрд долларов, а в апреле – уже только 48,7 млрд.

Таким образом, российский портфель бондов США уменьшился до самого низкого уровня с марта 2008 года. Наибольшего объема он достигал в октябре 2010-го: тогда он составлял 176,3 млрд долларов.

Теперь РФ оказалась на 22-м месте среди иностранных государств – инвесторов в ценные бумаги США. На первом месте по-прежнему находится Китай, владеющий бондами примерно на 1,2 трлн долларов.

Американский Минфин рассматривает все госбумаги, принадлежащие российским резидентам, не отделяя Центральный банк от частных кредитных организаций.