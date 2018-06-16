Оргкомитет ЧМ-2018 пообещал узнать причины низкой явки фанатов

Игру сборных Египта и Уругвая посетили около 27 тысяч болельщиков из более чем 32 тысяч владельцев билетов.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Оргкомитет чемпионата мира по футболу пообещал узнать причины низкой явки владельцев билетов на игру сборных Египта и Уругвая в Екатеринбурге. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба FIFA рассказала, что организация изучает, почему многие фанаты не явились на матч в Екатеринбурге.

При этом «Спорт-Экспресс» предположил, что многие места оказались пустыми из-за получения билетов спонсорами FIFA. Те распределили их между своими сотрудниками, и, судя по всему, они не пришли на встречу.

Всего накануне «Екатеринбург-Арену» посетили 27 тыс. 15 болельщиков, хотя было распределено 32 тыс. 278 билетов (общая вместимость стадиона составляет 33 тыс. 601 человек).

Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов пообещал, что на сегодняшнем матче мундиаля между сборными Франции и Австралии в Казани будет аншлаг.