В Татарстане обновили покрытие двух участков подъездной дороги к аэропорту Казани

Рекомендуем
(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Татарстане обновили покрытие на двух участках подъездной дороги к аэропорту столицы республики от трассы Р-239 Казань – Оренбург. После ремонта в нормативное состояние приведено 6 км автодороги в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
На участках было выполнено устройство тонких слоев износа. Этот метод позволяет предупредить и приостановить начавшиеся процессы старения дорожного покрытия. «Принцип такого типа работ – нанесение тонкого слоя смеси каменных материалов и вяжущего с различными добавками на существующее покрытие», – поясняется в сообщении пресс-службы.
На подъезде к аэропорту Казани дорожники уложили слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, укрепили обочины, нанесли горизонтальную дорожную разметку, заменили четыре остановочных автопавильона.
Всего в этом году планируется устроить защитные слои износа на четырех участках федеральных автодорог в Татарстане общей протяженностью около 32 км.
Следующая новость
Ветеранам Нурлатского района вручили медали «За доблестный труд».
В нормативное состояние приведены шесть километров автодороги.
За казанскую команду AG Team выступит Анвар Тутаев.
Мероприятие проходит в Кукморском районе не в первый раз и с каждым годом собирает все больше мусульман.
Ранее авторизация на вокзалах осуществлялась по номеру сотового телефона.
Самолеты будут летать туда и обратно два раза в неделю до конца сентября.
При себе болельщикам нужно будет иметь билет на игру и Fan ID.
В продажу поступили комплекты нард, украшенных символикой Татарстана и национальным орнаментом.
Встреча собрала больше журналистов, чем самих футболистов-любителей.
Прощание с ученым состоится в КГМУ 16 июня в 10 часов утра.
Горожан просят отказаться от перемещения на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.
Экспозиция организована под эгидой проходящего в России чемпионата мира по футболу.
Трамп анонсировал введение пошли на китайские товары на сумму 50 млрд долларов.
У Казанского федерального университета сложилось долгосрочное сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Казахстана.
Для отделки помещений обоих заведений использованы горючие материалы.
Злоумышленник обещал клиентам кредитного потребительского кооператива от 60 до 120 процентов прибыли.