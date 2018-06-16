В Татарстане обновили покрытие двух участков подъездной дороги к аэропорту Казани

В нормативное состояние приведены шесть километров автодороги.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Татарстане обновили покрытие на двух участках подъездной дороги к аэропорту столицы республики от трассы Р-239 Казань – Оренбург. После ремонта в нормативное состояние приведено 6 км автодороги в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

На участках было выполнено устройство тонких слоев износа. Этот метод позволяет предупредить и приостановить начавшиеся процессы старения дорожного покрытия. «Принцип такого типа работ – нанесение тонкого слоя смеси каменных материалов и вяжущего с различными добавками на существующее покрытие», – поясняется в сообщении пресс-службы.

На подъезде к аэропорту Казани дорожники уложили слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, укрепили обочины, нанесли горизонтальную дорожную разметку, заменили четыре остановочных автопавильона.

Всего в этом году планируется устроить защитные слои износа на четырех участках федеральных автодорог в Татарстане общей протяженностью около 32 км.