В Казани пройдет второй этап автогонок Canyon Cup-2018

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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Сегодня и завтра, 16 и 17 июня, на казанском автодроме KazanRing Canyon состоится второй этап Чемпионата Татарстана по кольцевым гонкам, сообщает пресс-служба AG Team.
За казанскую команду AG Team выступит Анвар Тутаев. Гонщики сразятся в четырех классах: «Национальный», «К1600», Granta Cup и «Национальный Юниор».
Трасса KazanRing Canyon примечательна своим расположением – это старый песчаный карьер, перепады высот на котором достигают 30 м. Изменения высот дает возможность участникам гонок набрать максимально высокую скорость.
Вход на состязания будет бесплатным. 17 июня состоится награждение пилотов.
Первый этап гонок состоялся в апреле этого года.
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За казанскую команду AG Team выступит Анвар Тутаев.
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