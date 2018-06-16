В Кукморе отметили мусульманский Сабантуй

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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Кукморе, в парке культуры и отдыха имени Атласа Булатова, состоялся мусульманский Сабантуй, пишет местная газета «Трудовая слава».
Мероприятие проходит в Кукморском районе не в первый раз, и с каждым годом на него собирается все больше мусульман.
Участников мусульманского Сабантуя поздравили руководитель исполкома района Азат Гарифуллин и имам-мухтасиб Радиф хазрат Тимергалиев, а также гости из Турции. Сабантуй открыли азаном и чтением сур Корана.
После официальной части все гости праздника соревновались в спортивных состязаниях и различных конкурсах, участвовали в мастер-классах. Юные гости праздника также участвовали в играх и получали подарки. Всех пришедших на праздник угощали блинами, пловом и горячим чаем.
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Мероприятие проходит в Кукморском районе не в первый раз и с каждым годом собирает все больше мусульман.
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