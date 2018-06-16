В музыкальном фестивале в Елабуге примет участие Александр Гордон

Выступления для елабужан и гостей города пройдут в формате Open Air на Шишкинских прудах.

(Елабуга, 16 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Определены участники музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Об этом сообщили в Елабужском музее-заповеднике. С 12 по 15 июля в городе пройдет оpen Air «Летние вечера в Елабуге». В течение нескольких месяцев шли переговоры с участниками музыкального события.

Переговоры с музыкантами вел сам инициатор фестиваля Борис Березовский, так как расписание многих участников заполнено на несколько лет вперед. Классические концерты в Елабуге будут давать сам известный пианист Борис Березовский, Юрий Башмет, Никита Борисоглебский, Александр Князев, Александр Чайковский, Айгуль Хисматуллина, Сергей и Татьяна Никитины, Рубин Абдуллин, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под руководством Александра Титова, камерный оркестр Игоря Лермана и ансамбль духовной музыки «Сирин» под руководством Андрея Котова. Кроме того, планируется участие актера, кинорежиссера, телеведущего Александра Гордона.

Фестиваль пройдет в рамках классических концертов. Музыкальные вечера пройдут на территории Шишкинских прудов и стадиона «Молодежный».