Ветеранов Нурлатского района наградили за доблестный труд

Ветеранам Нурлатского района вручили медали «За доблестный труд».

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Нурлатском районе Татарстана медалями «За доблестный труд» наградили семерых жителей района – участников Великой Отечественной войны, пишет местная газета «Дружба».

Глава исполкома района Алмаз Ахметшин вручил республиканскую награду ветерану Великой Отечественной войны Гавриилу Клементьеву. Чиновник поблагодарил ветерана войны за героизм и выдержку, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия.

Клементьев был призван в армию в 1944 году, служил в Приволжском округе. Вернувшись из армии в 1951 году, долгие годы проработал водителем. В браке с супругой они прожили уже 60 лет, вырастив двух дочерей, четверых внуков и шестерых правнуков.



Ранее в Зеленодольске столетнему юбиляру Галиулле Адиатуллину вручили медаль «За добросовестный труд».