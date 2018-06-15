Ветеранов Нурлатского района наградили за доблестный труд

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Фото: газета
(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Нурлатском районе Татарстана медалями «За доблестный труд» наградили семерых жителей района – участников Великой Отечественной войны, пишет местная газета «Дружба».
Глава исполкома района Алмаз Ахметшин вручил республиканскую награду ветерану Великой Отечественной войны Гавриилу Клементьеву. Чиновник поблагодарил ветерана войны за героизм и выдержку, а также пожелал крепкого здоровья и благополучия.
Клементьев был призван в армию в 1944 году, служил в Приволжском округе. Вернувшись из армии в 1951 году, долгие годы проработал водителем. В браке с супругой они прожили уже 60 лет, вырастив двух дочерей, четверых внуков и шестерых правнуков.
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