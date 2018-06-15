Ситибанк рассказал, в каком банке лучше брать кредит

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Многие из нас сталкиваются с проблемой отсутствия необходимых финансов в тот момент, когда в этом есть острая необходимость. Ремонт квартиры, покупка земельного участка, строительство дачного дома, бани, приобретение автомобиля — задачи могут быть самыми разными. Что-то вполне можно отложить до лучших времен, на что-то занять у друзей. Но бывают ситуации, когда правильнее выполнить намеченное сейчас и в полном объеме, а вот копить и возвращать долг позже. Цены растут, и получается, что даже с учетом стоимости самого кредита, это будет гораздо разумнее.
В этом случае следует ответственно подойти к выбору банка, в котором вы будете брать деньги взаймы, ведь ваши отношения продлятся минимум год, а максимум пять лет. Поэтому первый критерий — это известность, репутация и надежность кредитного учреждения. Советуем выбирать его из списка наиболее надежных по версии экспертов финансово-экономического издания Forbes.
Следующий критерий — необходимый набор документов. Чем меньше, тем проще. Например, в известном международном банке Сitibank этот список минимален: паспорт гражданина РФ и один документ, подтверждающий ваш доход, на выбор: справка по форме 2-НДФЛ, выписка из Пенсионного фонда (делается на сайте госуслуг) или документы на владение и управление автомобилем, подходящим под определенные критерии. Важно, что в Ситибанке есть возможность получить предварительное моментальное решение по кредиту, чтобы оценить свои возможности. Для этого надо воспользоваться простым онлайн-калькулятором на сайте, указав срок и желаемую сумму. Система выдаст годовую процентную ставку и сумму ежемесячного платежа для погашения данной суммы долга. Кстати, тем, кто берет кредит, чтобы погасить кредиты в других банках, Ситибанк предлагает более выгодные условия по годовой ставке. Ну а минимальная процентная ставка будет у зарплатных клиентов банка. При этом уточним, что годовой процент рассчитывается всегда индивидуально.
Очень удобно, что сам кредит можно оформить полностью дистанционно: от онлайн-заявки до выезда сотрудника банка к вам за документами.
Как только документы и подписанное вами заявление будут рассмотрены банком (это может занять максимум несколько рабочих дней) и будет принято положительное решение, произойдет зачисление денег на ваш счет. Для вас будет выпущена дебетовая карта (с бесплатным обслуживанием на время кредита и многими другими привилегиями) для удобства пользования деньгами. Получить ее можно, так же не выходя из дома, например, с помощью курьера из банка.
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