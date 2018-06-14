Культурная программа ЧМ-2018: Парк культуры и отдыха имени Горького

Во время мундиаля в центральном парке покажут фильмы на спортивную тематику.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького пройдет киномарафон: «Быстрее, выше, сильнее».

29 июня зрителям покажут фильм «Пеле. Рождение легенды», реж. Дж. Цимбалист, М. Цимбалист. 12+

1 июля — «Чистая победа», реж. Г. Шенгелия; «О спорт, ты мир!», реж. Н. Оленин. 12+

4 июля — «Легенда № 17», реж. Н. Лебедев. 6+

5 июля — «Коробка», реж. Э. Бордуков; «Диагноз — это еще не приговор», реж. Н. Мурсалимова. 12+

8 июля — «Черный мяч», реж. Х. Эркенов; «Живая вода», реж. А. Габдрахманов. 12+

13 июля — «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», реж. А. Аксененко; «Для всех и каждого», реж. Н. Оленин. 6+

Начало всех кинопоказов в 20.00.