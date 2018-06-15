Зрители смогут зайти на Kazan-Arenа за три часа до начала матча Франция – Австралия

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Завтра, 16 июня, зрители матча чемпионата мира по футболу Франция – Австралия смогут зайти на стадион Kazan-Arenа уже в 10 часов утра, за три часа до начала игры.
Организаторы рекомендуют прийти пораньше, так как болельщикам придется пройти досмотр на контрольно-пропускных пунктах. К тому же уже с 9 часов движение около стадиона будет перекрыто, и оставшееся до него расстояние придется преодолевать пешком.
Для прохода на матч фанатам нужно будет иметь себе билет на игру и паспорт болельщика (Fan ID).
При этом желающим посетить матч нельзя будет иметь при себе не только вполне очевидные взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, оружие, боеприпасы, ножи, наркотики, сигнальные ракеты и петарды.
В частности, под запретом окажутся зонты длиною более 25 см в закрытом состоянии, ролики, скейты и самокаты, складные стулья.
А вот фотоаппараты и видеокамеры (в том числе и в сотовых телефонах) можно будет принести и использовать в ходе игры, но лишь в личных целях, а не в коммерческих.
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