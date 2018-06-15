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Берт Ван Марвейк: В матче против Франции мы должны быть самими собой

Татар-информ

15 июня 2018, 21:59

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Зрители смогут зайти на Kazan-Arenа за три часа до начала матча Франция – Австралия

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При себе болельщикам нужно будет иметь билет на игру и Fan ID.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Завтра, 16 июня, зрители матча чемпионата мира по футболу Франция – Австралия смогут зайти на стадион Kazan-Arenа уже в 10 часов утра, за три часа до начала игры.

Организаторы рекомендуют прийти пораньше, так как болельщикам придется пройти досмотр на контрольно-пропускных пунктах. К тому же уже с 9 часов движение около стадиона будет перекрыто, и оставшееся до него расстояние придется преодолевать пешком.

Для прохода на матч фанатам нужно будет иметь себе билет на игру и паспорт болельщика (Fan ID). 

При этом желающим посетить матч нельзя будет иметь при себе не только вполне очевидные взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, оружие, боеприпасы, ножи, наркотики, сигнальные ракеты и петарды.

В частности, под запретом окажутся зонты длиною более 25 см в закрытом состоянии, ролики, скейты и самокаты, складные стулья.

А вот фотоаппараты и видеокамеры (в том числе и в сотовых телефонах) можно будет принести и использовать в ходе игры, но лишь в личных целях, а не в коммерческих.

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