В дни ЧМ-2018 жители и гости Казани могут купить изготовленные заключенными сувениры

В продажу поступили комплекты нард, украшенных символикой Татарстана и национальным орнаментом.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В дни проведения чемпионата мира по футболу жители и гости Казани могут приобрести сувениры, изготовленные заключенными. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Исполнительная колония № 2 Татарстана заключила договор с владельцем сети сувенирных магазинов Казани. В соответствии с ним в столярном цеху ИК-2 начали изготавливать нарды с символикой региона.

Нарды с помощью резьбы по дереву и выжигания украшаются изображениями герба Татарстана, названиями республики и ее столицы, татарским национальным орнаментом.

Первые десять комплектов нард уже переданы заказчику. Всего планируется изготовить 100 наборов на сумму 250 тыс. рублей. В дальнейшем объемы выпуска сувениров могут быть увеличены.