В дни ЧМ-2018 жители и гости Казани могут купить изготовленные заключенными сувениры

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: УФСИН РФ по РТ
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В дни проведения чемпионата мира по футболу жители и гости Казани могут приобрести сувениры, изготовленные заключенными. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.
Исполнительная колония № 2 Татарстана заключила договор с владельцем сети сувенирных магазинов Казани. В соответствии с ним в столярном цеху ИК-2 начали изготавливать нарды с символикой региона.
Нарды с помощью резьбы по дереву и выжигания украшаются изображениями герба Татарстана, названиями республики и ее столицы, татарским национальным орнаментом.
Первые десять комплектов нард уже переданы заказчику. Всего планируется изготовить 100 наборов на сумму 250 тыс. рублей. В дальнейшем объемы выпуска сувениров могут быть увеличены.
Следующая новость
Самолеты будут летать туда и обратно два раза в неделю до конца сентября.
При себе болельщикам нужно будет иметь билет на игру и Fan ID.
В продажу поступили комплекты нард, украшенных символикой Татарстана и национальным орнаментом.
Встреча собрала больше журналистов, чем самих футболистов-любителей.
Прощание с ученым состоится в КГМУ 16 июня в 10 часов утра.
Горожан просят отказаться от перемещения на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.
Экспозиция организована под эгидой проходящего в России чемпионата мира по футболу.
Трамп анонсировал введение пошли на китайские товары на сумму 50 млрд долларов.
У Казанского федерального университета сложилось долгосрочное сотрудничество с нефтегазовыми компаниями Казахстана.
Для отделки помещений обоих заведений использованы горючие материалы.
Злоумышленник обещал клиентам кредитного потребительского кооператива от 60 до 120 процентов прибыли.
Владимир Леонов заявил, что на казанском матче чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Австралии ожидается аншлаг.
Посол города-организатора Казани рассказала о своих болельщицких предпочтениях в дебютном матче в столице Татарстана.
Важной составляющей партнерства с Россией являются отношения Казахстана и Татарстана, отметил Назарбаев.
Деятельность центра будет направлена на развитие рынка капитала, управление активами, исламские финансы и новые финансовые технологии.
Игра чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко пройдет в Петербурге и начнется в 18 часов по Москве.
Рестораны предложат гостям ЧМ-2018 блюда национальной кухни народов России.